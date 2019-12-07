Париж, , 17:47 — REGNUM Три профсоюзных организации работников железной дороги Франции выступили с призывом активизировать в ближайшие дни протесты против пенсионной реформы, инициатором которой является правительство страны. Об этом 7 декабря сообщает издание France Presse.

Протестные акции должны быть усилены с понедельника, 9 декабря. Это решение было принято на совместном заседании профсоюзов работников железной дороги в городе Монтрёй.

«Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать правительству, что мы требуем отозвать из парламента законопроект о пенсионной реформе», — заявил лидер железнодорожников в Всеобщей конфедерации труда Лоран Брюн.

По его словам, профсоюзы не собираются идти на уступки, которые предоставляет правительство. В связи с этим железнодорожники объявили «бессрочную акцию» до полной отмены пенсионной реформы в стране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд профсоюзов и четыре молодежные организации призвали провести еще один день забастовки и демонстраций во Франции во вторник, 10 декабря, против проекта государственной пенсионной реформы. Известно, что в эту пятницу, 6 декабря, национальная забастовка охватила работников сферы транспорта. Руководство французских железных дорог отменило 90% скоростных поездов и 70% региональных поездов. Около трети железнодорожников бастуют.

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