Киев, , 13:40 — REGNUM Восьмого и девятого декабря в Киеве планируется проведение акций протестов в центральной части столицы Украины, в которых примут участие несколько десятков тысяч человек. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба МВД Украины.

«В ГУПН (главное управление национальной полиции — ИА REGNUM) г. Киева с Киевской городской государственной администрации поступило четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы. Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек. Для обеспечения общественной безопасности и порядка будет привлечено три тысячи правоохранителей и сформированы достаточные силы резерва», — сообщается в украинском министерстве внутренних дел.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители украинских радикальных организаций в рамках так называемого движения сопротивления капитуляции, а также представители оппозиционных фракций в украинском парламенте, призвали 8 декабря выйти на акцию протеста, связанную с предстоящим саммитом в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже.

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