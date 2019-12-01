Киев, , 07:48 — REGNUM Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате. Об этом националист написал 30 ноября вечером на своей странице в социальной сети Facebook.

Националист квалифицировал будущую встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии, которая должна состояться 9 декабря в Париже, «первым публичным актом в драме капитуляции Украины»

«Миллиметр за миллиметром русский мир возвращается в Украину. Все больше вата поднимает голову. Россия через агентуру ведет Зе (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM) к катастрофе. 8 декабря мы должны прийти к стенам Банковой, чтобы в последний раз предупредить Зе (Владимира Зеленского — ИА REGNUM) о последствиях», — отметил Левус.

«Привезет капитуляцию — будет новый Майдан. Не потому что мы хотим революции. Нет, мы не хотим хаоса. Провокатором здесь выступает исключительно власть, играми с Москвой, ставит под угрозу нашу государственность и Конституцию. Защитить их наш гражданский долг», — отметил националист.

Левус также отметил, «это акция общественного контроля за действиями президента». Он отметил, что акцию протеста планируется провести до «объявления результатов» нормандского саммита, то есть «минимум сутки». И если результаты встречи будут с точки зрения националистически настроенных граждан «негативными для Украины», то протест может стать «долгосрочным», как отметил экс-депутат. Также он сообщил, что для участия в акции протеста привлечены общественные организации, ветеранские организации и партии. Акция протеста будет проходить в рамках так называемого движения «Нет капитуляции».

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ИА REGNUM напоминает, 9 декабря в Париже должен состояться саммит лидеров Украины, России, Германии и Франции. Целью саммита является урегулирование ситуации в Донбассе. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона также уточнили, что встреча лидеров четырех государств состоится в Елисейском дворце.

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