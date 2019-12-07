Цхинвал, , 13:37 — REGNUM В Южной Осетии поведение Грузии возле границы расценивают, как намеренное нагнетание обстановки. Такое заявление 6 декабря сделал южноосетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев на конференции «Образ России и Южной Осетии в условиях информационной войны», сообщает агентство «РЕС».

"Так, в непосредственной близи от жилых домов в с. Цнелис Знаурского района Республики Южная Осетия грузинская сторона, используя свои вооруженные формирования, начала незаконное строительство укрепленных военных объектов и инженерных сооружений на территории Южной Осетии», — сказал Медоев.

Он назвал данные действия провокацией, которую Тбилиси готовил заранее. Медоев подчеркнул, что в 150-ти метрах от новых грузинских укреплений находятся жилые дома граждан Южной Осетии, и теперь создана прямая угроза их жизни.

«Мы расцениваем эти провокации как следствие агрессивной политики грузинских властей по отношению к Южной Осетии и стремление к разжиганию нового витка противостояния», — заявил глава МИД Южной Осетии.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года войска Грузии атаковали мирных жителей Южной Осетии и российских миротворцев, стоявших на пути у агрессора. Чтобы остановить кровопролитие, Российская армия провела операцию «Принуждение Грузии к миру». После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Грузии данный шаг назвали «оккупацией».