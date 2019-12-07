Москва, , 13:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявление Федеральной антимонопольной службы России, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАС вынесла предупреждения производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их продукция, продающаяся в России, отличается по качеству от таких же товаров, продаваемых за рубежом.

Компаниям было выдано предписание, в котором требовалось в течение 30 дней воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе. Если же они отказываются это делать, то на упаковку должны быть нанесены соответствующие обозначения, которые не позволят вводить российских граждан в заблуждение.

Жириновский считает, что данный инцидент ярко иллюстрирует истинное отношение стран Запада к российским гражданам.

«ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — написал Жириновский на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он также добавил, что если страны Запада хотят торговать с Россией, то они должны импортировать товары высокого качества.