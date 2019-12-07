Москва, , 13:02 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что России нельзя навязывать завышенные тарифы на транзит газа. Об этом глава российского правительства заявил сегодня, 7 декабря, в интервью программе «Вести в субботу».

Медведев отметил, что цена российского газа для Украины может быть ниже, однако навязывать России завышенный в пять раз тариф на транзит совершенно не приемлемо — надо договариваться.

Что касается «реверса», то Украина и дальше может получать все тот же российский газ, но с существенной наценкой.

«По поводу реверса. Мы понимаем, что это наш, российский газ. Но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже», — сказал Медведев.