Сухум, , 12:55 — REGNUM Криминогенную обстановку в Абхазии 6 декабря обсудили руководители региональных отделений оппозиционной партии «Амцахара». Об этом сообщает агентство «Аԥсадгьыл».

Отмечается, что партийцы собрались в связи с расстрелом посетителей ресторана 22 ноября в центре Сухума.

По данным журналистов, члены партии отметили, что в республики уровень преступности достиг опасной отметки и приобрел катастрофический характер, что несет угрозу гражданам страны и государственности в целом. Ответственность за происходящее была возложена на действующую власть.

«Такого бессилия и незащищенности люди никогда не испытывали. В стране процветает беззаконие и полным ходом идет деградация властных структур», — говорится в итоговом заявлении партии.

Как передавало ИА REGNUM, во время стрельбы по посетителям ресторана неизвестными погибли три человека, а двое получили ранения. Следствие не установило подозреваемых по данному делу.

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