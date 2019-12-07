7 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 11:15 — REGNUM Три ключевые европейские державы на этой неделе стали несколько ближе к антииранской кампании «максимального давления» администрации президента США Дональда Трампа, заявив о том, что иранская программа по созданию баллистических ракет не соответствует обязательствам Тегерана, которые он взял на себя в рамках ядерного соглашения, пишет политический обозреватель Колум Линч в статье для издания The Foreign Policy.

Ядерная сделка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Иранская программа по созданию баллистических ракет, которая в значительно степени была запрещена Совбезом ООН до подписания ядерного соглашения в 2015 году, стала источником разногласий между Вашингтоном и Тегераном. В соответствии с условиями соглашения Иран оставляет за собой право разрабатывать баллистические ракеты с обычными боеголовками. Однако Иран обязался отказаться от разработки баллистических ракет, которые могут быть использованы для доставки ядерных боеголовок. В администрации Трампа, которая вывела США из ядерного соглашения в мае 2018 года, утверждают, что Иран нарушил букву соглашения, развивая запрещённые ракетные технологии под прикрытием своей программы по созданию обычных вооружений.

Недавно американская администрация получила поддержку со стороны Великобритании, Франции и Германии, которые подписали в ноябре 2019 года совместное письмо, в котором говорится о том, что «разработки Ираном ядерных баллистических ракет и связанных с ними технологий несовместимы» с его обязательствами по резолюции ООН, которая одобрила подписание ядерного соглашения.

Данное письмо является свидетельством того, что ключевые европейские державы, которые по-прежнему привержены ядерному соглашению, стремятся укрепить свои отношения с Вашингтоном и наказать Тегеран за то, что, с их точки зрения, является постепенным отступлением Ирана от своих обязательств по ядерному соглашению. Но министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил европейские державы в стремлении «прикрыть свою жалкую некомпетентность» в том, что касается выполнения их собственных обязательств по ядерному соглашению. Если Соединённое Королевство, Франция и Германия хотят заручиться доверием со стороны остального мира, им следует заявить продемонстрировать собственный суверенитет, «а не преклоняться перед запугиваниями со стороны США», отметил Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф European External Action Service

Европейские державы утверждают, что иранская баллистическая ракета «Шахаб-3» — фотографии запуска которой появились в социальных сетях в апреле 2019 года — включает в себя ракету-носитель, которая способна доставить ядерное оружие. Ассоциация основных мировых производителей ракет, в состав которой входят 35 членов, призвала к ограничению экспорта ядерных ракетных технологий. По мнению экспертов, любая ракета, способная преодолеть расстояние свыше 300 километров с полезной нагрузкой по меньшей мере в 500 килограмм, потенциально способна доставить ядерную боеголовку. 24 июля Иран осуществил запуск второй ракеты «Шахаб-3», которая пролетела около 960 километров.

В своём письме европейские державы сослались на новостные сообщения о том, что в августе 2019 года Иран осуществил неудачный пуск ракеты «Сафир», используемой для запуска спутников. Европейские державы указали, что при создании ракеты «Сафир» были использованы ракетные технологии, которые могут быть использованы для доставки ядерного оружия. Они также заявили, что Иран поставил йеменским хуситам усовершенствованную жидкостную баллистическую ракету средней дальности «Боркан-3», нарушив тем самым эмбарго ООН, предусмотренное резолюцией 2216.

Иран направил европейцам резкий ответ, отметив, что Тегеран не признаёт международный режим контроля за ракетными технологиями, который не имеет обязательной юридической силы, а также то, что в ядерном соглашении не говорится о том, что Иран должен ориентироваться на определение, предусмотренное режимом контроля за ракетными технологиями, которое указывает, какая ракета способна доставить ядерное оружие.

«Определение и критерии, предусмотренные режимом контроля за ракетными технологиями, не имеют обязательной юридической силы даже для 35 членов, не говоря уже о его повсеместном действии», — написал посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Совбез ООН Un.org

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Тахт-Раванчи также отметил, что ни одна иранская ракета не спроектирована таким образом, чтобы доставлять исключительно обычные боеголовки, добавив, что ядерное соглашение «никоим образом не ограничивает деятельность Ирана, связанную с разработкой обычных баллистических ракет».

Иранский дипломат указал, что резолюция Совбеза ООН, которая одобрила подписание ядерного соглашения, разрешает Ирану импортировать и экспортировать обычные ракетные технологии, если он предварительно запросит одобрение со стороны Совбеза ООН. Тахт-Раванчи подчеркнул, что «некоторые западные члены» помешали Совбезу ООН рассмотреть запросы, поступившие со стороны Ирана, на заключение сделок, связанных с поставкой ракетных технологий. Иранский дипломат также отверг утверждения о том, что ракеты по запуску спутников — «которые изначально были предназначены для вывода спутников на орбиту, а не для доставки боеголовок» — запрещены какими-либо резолюциями ООН.