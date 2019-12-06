6 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Военно-воздушные силы США оказались в странном положении. С одной стороны, они требуют увеличения количества самолётов, а с другой — планируют сократить нынешние силы.

Максим Исаев, , 12:13 — REGNUM Военно-воздушные силы США рассматривают возможность списания старых военных самолётов с тем, чтобы сэкономить деньги, которые пойдут на приобретение новых технологий. Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов, пишет военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.

ВВС США

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Однако у данного подхода есть один серьёзный недостаток, говорится в исследовании института Митчелла Ассоциации ВВС, опубликованном под заголовком «Переход к ВВС, в котором мы нуждаемся? Оценка тенденций бюджета ВВС».

ВВС США

Сокращение числа старых самолётов в надежде высвободить дополнительные средства для финансирования исследований и разработок, чтобы впоследствии получить новую технику, — это схема, которая «не сработала» в прошлом, предупредил аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок Марк Ганзингер на мероприятии, посвящённом публикации его исследования.

Журнал Air Force Magazine опубликовал следующий комментарий Ганзингера: «Любая попытка (сэкономить деньги за счёт сокращения сил) приводила к тому, что ВВС в конечном итоге оставались с меньшим количеством оборудования и людей, чем необходимо для выполнения поставленных перед ними задач».

Ориентирование на подобный подход в 2019 году означало бы «повторение той модели, которая существовала в течение последних 25 лет», отметил Ганзингер, добавив, что списание самолётов не позволит ВВС США сэкономить достаточное количество средств «для создания будущих сил».

ВВС США хотят в течение пяти лет сэкономить $30 млрд и направить эти деньги на разработку и покупку новых самолётов и технологий, включая бомбардировщики и истребители-невидимки, новое программное обеспечение, а также новые беспилотники. По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Гольдфейна, для того чтобы выяснить, на чём можно было бы сэкономить, в ВВС «проанализировали каждую унаследованную программу и задались вопросом: внесёт ли та или иная программа значительный вклад в период с 2030 по 2038 год?»

«Если ответ на этот вопрос был отрицательным, мы смотрели, можем ли мы ускорить процесс реализации программы, чтобы высвободить деньги для создания цифровой инфраструктуры», — добавил Гольдфейн.

Кладбище самолетов ВВС США в пустыне Аризоны

Стремясь сэкономить $30 млрд за пять лет, при условии, что ежегодный бюджет ВВС США составляет примерно $100 млрд, ВВС США пришлось бы списать огромное количество старых самолётов. Эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон в ноябре 2019 года составил список самолётов, которые ВВС могли бы списать. В список Харрисона вошёл ударный штурмовой самолёт А-10, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Боинг E-3 «Сентри» и, что самое удивительное, бомбардировщик-невидимка Б-2. По оценкам Харрисона, к 2023 году могут списать 281 38-летний А-10, что позволило бы сэкономить почти $7 млрд.

В общей сложности список Харрисона состоит из 521 самолёта — около 10% военной техники ВВС США. Но если ВВС спишут такое количество самолётов, они, вероятно, никогда не смогут приобрести столько же новых самолётов, пояснил Ганзингер.

Похоже, что в ВВС верят в то, что увеличение расходов на исследования и разработки «поддержит здоровую производственную базу» и позволит ВВС «купить позже» всё необходимое. Ганзингер отметил, что миллиарды долларов, которые ВВС перенаправят на технологические разработки, «в основном будут потеряны», если военно-воздушные силы не смогут выделить дополнительные миллиарды для строительства новых самолётов.

Самолеты F-35A ВВС США, стоимостью в 150 миллионов долларов, без вооружения и обслуживания, за штуку AF.mil

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Истребители F-22 и F-35, возможно, являются одним из последних примеров неудачного компромисса. Бывший министр обороны Роберт Гейтс в 2009 году прекратил производство F-22 после того, как компания Lockheed Martin построила всего 187 экземпляров. Гейтс заявил, что находящийся в разработке F-35 станет более дешевой альтернативой F-22. В то же время в ВВС США считали, что в течение следующего десятилетия они получат до 1 тыс. самолётов F-35, в частности, благодаря перераспределению ресурсов из программы по закупке F-22. Затем с F-35 возникли проблемы, в итоге ВВС США закупили только 300 истребителей F-35 к 2019 году. В результате флот истребителей ВВС США сократился более чем на 10%, поскольку срок службы устаревших F-15 и F-16 истёк, а оборонное ведомство не смогло их заменить на новые самолёты в соотношении один к одному.

Военно-воздушные силы США оказались в странном положении. С одной стороны, они требуют увеличения количества самолётов, а с другой — планируют сократить нынешние силы.