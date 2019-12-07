Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Отказ Белого дома участвовать в слушаниях юридического комитета палаты представителей Конгресса США по импичменту американского лидера Дональда Трампа не помешает демократам исполнить свой «священный долг», заявил глава комитета Джеррольд Надлер.

Таким образом он прокомментировал письмо адвоката Белого дома Пэта Чиполлоне, адресованное ему. Надлер подчеркнул, что Конгресс якобы согласился дать Трампу возможность вызывать свидетелей и опрашивать их, однако сам американский президент отказался от предложения комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо главе юридического комитета палаты представителей Джеррольду Надлеру. В письме адвокат заявил, что администрация президента Дональда Трампа не намерена участвовать в слушаниях комитета по делу об импичменте 9 декабря, так как не считает процесс справедливым.

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