Киев, , 01:48 — REGNUM «Нафтогаз Украины» готов отказаться от денежных требований к «Газпрому» при условии, что задолженность будет погашена путём поставки газа, заявил 6 декабря исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только при условии, что будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам», — заявил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате Газпромом «Нафтогазу» €2,56 млрд по транзитному контракту за недостаточные объёмы транзита, однако в российской компании не согласились с вердиктом и обжаловали его.

Предполагается, что окончательное решение о принудительном взыскании с «Газпрома» долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет вынесено в конце февраля 2020 года.

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