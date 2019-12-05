Киев, , 10:02 — REGNUM Ожидается, что окончательное решение по иску компании «Нафтогаз Украины» о принудительном взыскании с Газпрома долга, обозначенного арбитражным судом Стокгольма, будет вынесено в конце февраля 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража», — написал Витренко в Facebook, напомнив, по этому решению Газпром сейчас должен уплатить украинской стороне около 3 млрд долларов.

Руководитель компании оценил прошедшие слушания как успешные и выразил надежду на положительное решение суда, которое, по его словам, позволит «Натофгазу» приступить к реализации ранее арестованных активов Газпрома.

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«Суд определил ожидаемую дату вынесения решения — 25 февраля 2020 года», — уточнил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате Газпромом «Нафтогазу» €2,56 млрд по транзитному контракту за недостаточные объёмы транзита, однако в российской компании не согласились с вердиктом и обжаловали его.

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Напомним, в конце ноября Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину. Решения ещё по двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.