Москва, , 01:14 — REGNUM Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» — нежизнеспособна, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В биологическом мире такие химеры не живут, в политическом и подавно. Это как если предложить палестинцам и израильтянам создать общую полицию. Comedy Club какой-то», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе по создании «муниципальной стражи» из представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ. Позднее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы стрын не допустят на свою территорию «муниципальную стражу».

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