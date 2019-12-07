Ла-Пас, , 00:54 — REGNUM Итоговые результаты пересчета голосов в рамках работы комиссии Организации американских государств (ОАГ) на прошедших в октябре выборах в Боливии доказывают победу бывшего президента Эво Моралеса в первом туре. Об этом политик написал на странице в Twitter.

По словам Моралеса, в докладе проверяющей комиссии говорится, что было выявлено 226 протоколов с нарушениями, то есть разрыв в разнице всех голосов превышает 10%, даже если не учитывать голоса за оппозицию в указанных протоколах. Как отметил экс-президент, доклад ОАГ выявил нарушения, а не мошенничество с голосами. По закону, в случае обнаружения нарушений, голосование должно быть проведено повторно. Моралес заявил, что его победа была украдена и обвинил Организацию американских государств в соучастии в государственном перевороте в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря газета El Deber со ссылкой на главу боливийской президентской администрации Йерко Нуньеса сообщила, что исполняющая обязанности президента Жанин Аньес не будет участвовать в будущих президентских выборах.

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