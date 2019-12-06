Рим, , 22:54 — REGNUM Визит в Россию итальянского министра иностранных дел Луиджи Ди Майо состоится в июле 2020 г., заявил он 6 декабря на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Итальянский дипломат уточнил, что в России собирается посетить международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Однако с российским коллегой он увидится и раньше — после Нового года, на встрече министров иностранных дел и министров обороны обеих стран.

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Напомним, Лавров 6 декабря посетил Рим, где участвовал в международной конференции «Средиземноморские диалоги», а также провёл ряд важных встреч, в том числе с главой итальянского правительства.

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