Нью-Йорк, США, , 22:09 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана состоится 19 декабря, сообщила журналистам 6 декабря постпред Соединённых Штатов при ООН Келли Крафт.

По словам американского представителя, это обсуждение приходится проводить из-за политики Ирана, который «нарушает обязательства» по резолюции 2231. К тому же Штаты недовольны «вмешательством» Ирана в ситуацию в Сирии, в Йемене и «по всему региону».

Напомним, резолюция 2231 была принята СБ ООН 20 июля 2015 г. Этим документом СБ ООН одобрил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в Вашингтоне называют «ядерной сделкой».

После того как Вашингтон в 2018 г. вышел в одностороннем порядке из СВПД, Тегеран заявил, что изменит свои планы и будет увеличивать запасы обогащённого урана. При этом иранские власти заявляли, что могут вернуться к обязательствам по СВПД.

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