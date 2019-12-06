Москва, , 18:28 — REGNUM Минстрой РФ может доработать законопроект об изменении правил теплоснабжения, дополнив его положением об обязательном переводе на закрытую схему теплоснабжения оставшихся на открытой схеме потребителей. С таким предложением к министерству обратились участники экспертного совета во главе с зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Так, отметили депутаты и представители правительства, открытые инженерные системы горячего водоснабжения опасны для людей. При этом они жо сих пор сохранились в некоторых учреждениях — например, в детских садах. Наиболее распространены такие системы в районах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке.Как отметил Пахомов, такие системы допускают повышение температуры горячей воды в точках водоразбора выше предельно допустимой. Кроме того, такие системы также нарушают требования СанПиНа к качеству воды, так как из тепловой сети в воду автоматически поступают вредные химические и механические примеси.

«Строгая законодательная норма компенсировалась безнаказанностью. От этого пострадали, прежде, всего люди», — заявил Пахомов.

Так, например, в законе нет ответственности за отказ от перехода на закрытые системы. В связи с этим, члены экспертного сообщества предлагают Минстрою РФ продумать принудительный переход на закрытые инженерные системы при наличии в системе теплоснабжения более 75% потребителей горячей воды по закрытой схеме теплоснабжения.