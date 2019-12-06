Москва, , 18:12 — REGNUM Авторы законопроекта о профилактике домашнего насилия обратились в ФСБ по поводу участившихся угроз, связанных с принятием законопроекта. Об этом заявила соавтор инициативы, депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») по итогам круглого стола о киберсталкингу, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушкина заявила, что в ее адрес ежедневно поступают угрозы и порядка 200 писем «одного и того же содержания».

«Глобальная история незащищенности от сети, этим надо заниматься, это наша информационная безопасность. Госдума и Совет Федерации подвергаются атакам ботов, это нормально? И мы все сидим. И только мы, авторы (инициативы л профилактике домашнего насилия) обратились в Федеральную службу безопасности», — отметила Пушкина.

Свое обращение Пушкина и другие авторы инициативы направили на имя главы ФСБ Александра Бортникова.

Ранее Пушкина уже заявляла, что считает, что кампания против принятия закона о профилактике домашнего насилия связана с лицами, которые нагнетали ситуацию вокруг фильма «Матильда». Так, по ее словам, сценарий действий организаций идентичный.