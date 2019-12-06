Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM На создание сети Музеев блокады Ленинграда могут потребоваться сотни миллионов рублей, но об окончательной сумме говорить пока рано. Об этом на совещании в Смольном заявил депутат Государственной думы IV созыва Леонид Говоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов в Музее обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если говорить в целом о масштабах финансирования, то, рассматривая и филиальную часть — а она обширная, вплоть до международных филиалов ‑ и расширение самого музея в Соляном городке, это средства, конечно, очень большие. Сейчас сложно их оценить, поскольку непонятно, какая площадь будет предоставлена в ближайшее время от Министерства обороны. От этого будут зависеть масштабы финансирования. Но думаю, что это не десятки миллионов, а сотни миллионов [рублей]. Это минимальная оценка. Мы должны [это] четко понимать, чтобы создавать опять не «поделку», а делать серьезный сетевой выставочно-конгрессный центр на базе самого музея и филиалов. Чтобы присутствовала не только выставочная часть, но и большая часть образовательных программ, конференций, конгрессов международных», — сказал Говоров.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что Минобороны готово передать от 3 до 3,5 тыс. кв. метров помещений в Соляном переулке Музею обороны и блокады Ленинграда, однако сроки этой передачи не называются.

Леонид Говоров подчеркнул, что для создания филиальной сети нужно подыскать и внебюджетное финансирование.

«С самого начала шла речь о том, что финансирование будет не только за счет бюджетных средств города, но необходимо и привлечение внебюджетных средств. Механизм известный и наиболее действенный, на мой взгляд, сейчас — это создание Фонда памяти обороны и блокады Ленинграда. Такая работа сейчас ведется», — сказал он.

Ранее предложение создать такой фонд высказывал и Александр Беглов на открытии Музея блокады после реконструкции в начале сентября 2019 года. На данный момент уже готовятся регистрационные документы.

Говоров полагает, что необходимо найти якорных спонсоров, иначе делать фонд будет «бессмысленно». Учреждаться фонд будет организациями ветеранов, блокадников и тех, кто готов будет взять на себя определенное бремя финансирования.

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