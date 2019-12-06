Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Российские правоохранители и спецслужбы установили личность Максима Якубца, обвиняемого США в связях с хакерскими структурами, по официальному запросу Вашингтона, следует из показаний специального агента ФБР Джейкоба Фойлза в суде Небраски, опубликованных на сайте минюста США.

В частности, ещё в июле 2010 года представители США официально обратились к российской стороне с просьбой установить личность киберпреступника, действовавшего через емейл-адрес aquamo@mail.ru.

Агент ФБР прямо указал на то, что именно российские спецслужбы установили, что этим хакером является Максим Якубец.

По словам Джейкоба Фойлза, российские правоохранители определили IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к aquamo@mail.ru, затем вычислили фактический адрес в Москве и через «контроль» телефонного номера, указанного в почтовой переписке, вышли на хозяина емейл-адреса, которым и оказался Якубец.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в США и Британии раскручивается скандал с хакерским сообществом Evil Corp, в связях с которым обвиняются граждане РФ Максим Якубец и Игорь Турашев.

Вашингтон и Лондон уже заявляют о том, что это и есть одни из «русских хакеров» Кремля.

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