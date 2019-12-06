Братислава, , 15:37 — REGNUM Киргизия готова к наращиванию проектно-программного сотрудничества с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков на 26-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ.

Выступая на заседании, глава киргизского внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность республики принципам и обязательствам ОБСЕ. Министр заявил о намерении привлечь наблюдателей Организации к парламентским выборам в республике.

Айдарбеков также затронул вопросы международной безопасности и призвал участников ОБСЕ совместно бороться с терроризмом, религиозным экстремизмом и транснациональной преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря в Братиславе проходит 26-е заседание СМИД ОБСЕ, в котором участники обсуждают итоги деятельности Организации за год под председательством Словакии.

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