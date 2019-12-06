Сочи, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что рост ВВП России в будущем году сохранит свою положительную динамику. Он рассказал об этом 6 декабря на встрече с представителями немецких деловых кругов в Сочи.

«В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться», — заявил Путин.

Также российский президент сообщил, что в России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, рост промышленного производства в 2018 году составил 3%, безработица на низком уровне находится — 4,6%, а инфляция — на уровне 3,6%.

«Для России это исторический минимум», — подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путина заявил на встрече с немецкими бизнесменами, что Россия стремится к развитию с немецким бизнесом долгосрочных связей и не намерена использовать рычаги экономического давления для решения политических вопросов.