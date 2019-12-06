Москва, , 15:03 — REGNUM Несмотря на все усилия, Демократическая партия США не сможет осуществить импичмент президента США Дональда Трампа до предстоящих выборов руководителя американского государства, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по словам спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Трампу всё-таки будут предъявлены обвинения с целью проведения импичмента.

«Технически осуществить это до выборов невозможно, просто потому что процедура импичмента очень сложная, многоэтапная и занимает как минимум полтора года. Впрочем, все президенты, которые сталкивались с тем, что импичмент неизбежен, уходили сами. Однако Трамп сам не уйдёт. Даже если импичмент будет стопроцентно неизбежен», — сказал Кагарлицкий.

При этом Кагарлицкий подчеркнул, что импичмент — это попытка отвлечь внимание от проблем бывшего вице-президента Джо Байдена. Строго говоря, как заметил эксперт, возникает странная ситуация — в коррупции уличают Байдена, а импичментом угрожают Трампу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что экономические успехи США за последние три года настолько очевидны, что обвинителям президента страны Дональда Трампа должно быть стыдно за скандал с импичментом.

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