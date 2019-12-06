Донецк, , 15:10 — REGNUM Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Добассе является противоречащим Минским соглашениям. Об этом 6 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Также глава ДНР отметил, что такие предложения Зеленского являются очередной безуспешной попыткой Киева подменить суть Минских соглашений на свой лад.

Кроме этого, Пушилин отметил, что Народная милиция ДНР справляется с поддержанием на территории республики правопорядка, чего нельзя сказать про правоохранительные органы Украины.

«На территории ДНР полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся», — подчеркнул Пушилин.

При этом он указал, что на подконтрольной Киеву части страны «расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок» и ввиду этого призвал Киев к прекращению «бессмысленных заявлений» и началу «практических конкретных действий по реализации комплекса мер».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать комментариев по поводу сообщений украинских СМИ о том, что Киев рассматривает возможность создания в Донбассе «муниципальной стражи».