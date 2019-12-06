Рим, , 14:37 — REGNUM Италия разделяет с Россией убеждение в том, что главной задачей для нормализации ситуации в Ливии является стабильность, заявил в интервью Corriere della Sera в пятницу, 6 декабря, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

В пятницу должна пройти встреча Ди Майо с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсуждать планируется в том числе и ситуацию в Ливии.

Военного решения ливийской проблемы не существует, единственный возможный путь — политический диалог, — такую позицию Италии Ди Майо намерен «подтвердить» в своем разговоре с Лавровым.