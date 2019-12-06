Берлин, , 14:24 — REGNUM Двусторонние встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы 9 декабря на «нормандском саммите». Об этом сообщила 6 декабря журналистам заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Она уточнила, что короткая двусторонняя встреча с Путиным указана в графике Меркель в 15:00 (17:00 мск). Спустя 30 минут состоится такая же встреча с Зеленским. В 16:00 состоится рабочее заседание, а через три часа пресс-конференция.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже для переговоров по Донбассу встретятся главы России, Украины, Германии и Франции. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о серьёзном настрое на «нормандский саммит». От переговоров ждут шагов по урегулированию ситуации в Донбассе при понимании безальтернативности Минских соглашений.

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