Республика Узбекистан, , 13:30 — REGNUM Узбекистан не испытывает никакого внешнего давления в вопросе вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 6 декабря заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Илхомжон Нематов, сообщает издание Kun.uz.

«В вопросах Евразийского экономического союза, Узбекистан, прежде всего, руководствуется национальными интересами», — заявил замминистра в международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря заместитель председателя комитета по вопросам информационного развития, информационной политики и информационных технологий Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана Эркин Халбутаев заявил, что вступление республики в ЕАЭС снизит стоимость транспортных перевозок на 30%.

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