Орел, , 12:53 — REGNUM Предложение о внесении изменений в Закон Орловской области, регулирующий вопросы проведения публичных мероприятий (он же — «закон Потомского») направил в Орловский областной Совет народных депутатов прокурор региона Иван Полуэктов, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В частности, прокурор указывает, что законом определены места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, но при этом требование распространяется на все публичные мероприятия без исключения.

«Действующая в настоящее время редакция статьи 7 указанного закона Орловской области не соответствует федеральному законодательству и позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.11.2019 № 33-П по делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», — уточнили в прокуратуре.

Законопроект о внесении изменений в закон подготовлен на основе предложения прокуратуры и будет рассмотрен на сессии облсовета в декабре, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный «закон Потомского», существенно ужесточивший требования к проведению публичных мероприятий, был принят 29 сентября 2017 года — за несколько дней до отставки Потомского с должности губернатора Орловской области. Документ, внесенный губернатором-коммунистом, получил поддержку фракций «Единой России» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ, как и «Справедливая Россия», проголосовали против.

Сообщения о том, что «закон Потомского» могут пересмотреть, появились после того, как 1 ноября Конституционный суд РФ признал ряд ограничений в проведении митингов и пикетов, установленных региональными властями, противоречащими Конституции.

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