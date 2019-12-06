Могилёв, Белоруссия, , 10:58 — REGNUM Офис почетного консула Грузии открылся в белорусской деревне Александрия Могилевского округа. Об этом 5 декабря сообщает МИД Грузии на своем сайте.

Сообщается, что почетным консулом назначен Сергей Тетерин, который является белорусским бизнесменом и председателем Федерации тенниса Белоруссии.

«Благодаря работе почетного консула граждане Беларуси и Грузии смогут узнать о странах много новой, для кого-то ранее неизвестной информации о культуре, традициях, туристических объектах, экономике двух государств», — говорится в приветственном слове Тетерина на сайте почетного посла.

Стоит отметить, что Сергей Тетерин в течении многих лет занимает важные посты в спортивной отрасли Белоруссии. Спортивного чиновника также часто можно увидеть на фото с белорусским президентом Александром Лукашенко или с членами его семьи. Кроме того, Тетерин является партнёром лидера Белоруссии по теннису.