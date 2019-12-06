Исламабад, , 10:25 — REGNUM С начала 2018 года более 600 пакистанских девушек были проданы в качестве невест в Китай, об этом 5 декабря сообщает Associated Press.

В распоряжении журналистов агентства оказался список из 629 бедных девушек, которые стали жертвами торговцев людьми.

Данные приводятся за период с начала 2018 года. Отмечается, что сотрудники правопорядка, занимающиеся подобными преступлениями, испытывают давление со стороны властей Пакистана, опасающихся ухудшения отношений с Китаем.

В частности в октябре 2019 года суд Пакистана оправдал более 30 граждан Китая, обвиненных в торговле людьми. Некоторые женщины отказались давать показания, опасаясь угроз.

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