6 Декабря
10:14
В Воронежской области давно и успешно работает немецкий бизнесмен Штефан Дюрр — он возглавляет крупный агрохолдинг «Эко-Нива». Живёт в России он уже долгие годы, в начале 2014-го получил российское гражданство.
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 декабря, встретится в Сочи с представителями бизнеса Германии. Это традиционная встреча, которую ждут германские бизнесмены, заинтересованные в расширении своего бизнеса в России.
Как и в прошлые годы, делегация Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) будет состоять из 20 представителей важнейших — крупных и средних — германских инвесторов в России.