6 Декабря
 
10:14

В Воронежской области давно и успешно работает немецкий бизнесмен Штефан Дюрр — он возглавляет крупный агрохолдинг «Эко-Нива». Живёт в России он уже долгие годы, в начале 2014-го получил российское гражданство.