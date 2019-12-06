Президент России Владимир Путин сегодня, 6 декабря, встретится в Сочи с представителями бизнеса Германии. Это традиционная встреча, которую ждут германские бизнесмены, заинтересованные в расширении своего бизнеса в России.

Как и в прошлые годы, делегация Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) будет состоять из 20 представителей важнейших — крупных и средних — германских инвесторов в России.