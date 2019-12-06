Сочи, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва готова сохранить маршрут транзита российского газа через Украину, но сделать это будет довольно сложно. Об этом российский лидер заявил сегодня, 6 декабря, на встрече с представителями германского бизнеса.

По словам Путина, в переговорах по транзиту газа через Украину, которые проходят в Вене, с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.

«Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — сказал президент России.

При этом Путин выразил надежду, что участники этих переговоров, а именно хозяйствующие субъекты двух стран, смогут найти приемлемые для них решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-украинский договор по транзиту газа истекает 31 декабря 2019 года. Перспектив продления этого договора или заключения нового пока не просматривается. 5 декабря должен был пройти очередной раунд газовых переговоров, но он не состоялся.