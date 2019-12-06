Берлин, , 08:55 — REGNUM Приватизация 700 государственных активов в экономике Казахстана откроет хорошие возможности для предпринимателей из Германии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили 6 декабря в пресс-службе казахстанского лидера.

Лидеры двух государств выступили перед представителями СМИ после переговоров. Токаев отметил, что основной целью его визита является придание дополнительного импульса экономического сотрудничества и политического взаимодействия между странами.

Глава государства отметил, что ФРГ занимает лишь 12-е место в экономике Казахстана с точки зрения инвестиционного присутствия. Вместе с тем Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов, отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ФРГ. Он встретился с канцлером Анеглой Меркель, а также с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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