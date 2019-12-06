Южно-Сахалинск, , 07:58 — REGNUM На Сахалине стартовала «прямая линия» с губернатором Валерием Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня ровно год с того момента, как Лимаренко возглавил островной регион в ранге врио губернатора. Сегодня он готов подвести итоги и ответить на все вопросы сахалинцев и курильчан. Все время разговора будет работать также горячая линия, на которую может обратиться любой житель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить «прямые линии» с жителями Сахалина и Курил впервые начал экс-глава Сахалина Олег Кожемяко. Первая такая линия состоялась в июле 2017 года. Валерий Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалина в декабре 2018 года, после того как Олег Кожемяко отбыл в Приморье. До назначения врио Сахалин три месяца жил без губернатора.