Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал демократов в палате представителей американского Конгресса поскорей объявить ему импичмент. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Им (демократам — прим. ИА REGNUM) уже ничего не важно, они сошли с ума. Я говорю: хотите объявить мне импичмент — объявляйте скорее, чтобы его рассмотрели в Сенате, и наша страна смогла вернуться к работе», — заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что в ходе рассмотрения дела об импичменте в Сенате США он намерен добиваться показаний от Адама Шиффа, Джозефа и Хантера Байденов, Нэнси Пелоси, чтобы показать «насколько коррумпирована система».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом обвинил спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в попытках преследовать свои личные интересы. Администрация американского президента отметила, что демократы в Конгрессе злоупотребляют полномочиями и обманывают граждан США.

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