Мехико, , 02:15 — REGNUM Двухсторонние переговоры, на которых обсуждались борьба с организованной преступностью и противодействие контрабанде оружия и наркотиков, провели президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом 5 декабря сообщает газета El Sol de Mexico.

Мексиканский лидер положительно оценил итоги разговора в своем Twitter. Как отметил Обрадор, стороны договорились придерживаться принципов сотрудничества в решении вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября мексиканские министр иностранных дел Марсело Эбрард объявил, что Мексика и США собираются провести саммит по вопросу приравнивания наркокартелей к террористическим группировкам.

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