Кейптаун, , 23:57 — REGNUM Южно-Африканская Республика призывает все страны континента осудить продолжающуюся оккупацию Западной Сахары Королевством Марокко. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, с соответсвующим заявлением она выступила на мероприятии памяти скончавшегося на минувшей неделе посла Сахарской Арабской Демократической Республики в ЮАР Башира Ради.

Пандор отметила, что лучшим способом почтить память сахарского дипломата будет «обеспечение гарантии того, что Марокко выполнит своё обещание провести референдум, позволяющий оккупированному народу Западной Сахары реализовать своё право на самоопределение».

«Для Марокко, как одной из стран — членов Африканского союза, неприемлемо быть последним колонизатором на континенте», — добавила глава МИД ЮАР.

Напомним, ранее власти ЮАР заявили о намерении использовать своё временное членство в Совете Безопасности ООН, которое страна получила на 2019−2020 годы, «для защиты права народа Западной Сахары на самоопределение».

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