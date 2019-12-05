Лондон, , 22:37 — REGNUM Если Киеву не удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе — читай: не удастся продавить свой вариант захвата этой территории — то украинские власти подготовили на этот счет «план Б». Об этом сегодня, 5 декабря, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своего выступления в Лондоне.

По словам Ермака, у президента Зеленского есть «план Б» на тот случай, если переговоры в Париже 9 декабря в рамках «нормандской четверки» окончатся безрезультатно.

«Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б», — сказал помощник президента Украины.

Суть этого «плана Б» довольно проста, и ранее украинские власти о нем уже говорили. Речь идет о «замораживании» конфликта и строительства самой натуральной стены на линии фронта в Донбассе, чтобы отгородиться от подконтрольных ДНР и ЛНР территорий.