Анкара, , 20:49 — REGNUM Тема С-400 и F-35 была затронута на встрече с американским президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 5 декабря Anadolu.

По словам турецкого президента, переговоры с Трампом прошли «довольно-таки хорошо». Был затронут и вопрос российского зенитного ракетного комплекса С-400 и американских самолётов F-35. Вопрос не закрыт.

Напомним, из-за того, что Анкара закупает у Москвы С-400, Вашингтон грозит исключить её из программы по американским многофункциональным истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35.

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