Москва, , 18:19 — REGNUM В ситуации, когда от западных антироссийских санкций в итоге страдает итальянский бизнес, помочь может авторитет дипломатов Италии, заявил 5 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Askanews.

Говоря о двусторонних отношениях РФ и Италии, Лавров отметил, что они всегда сохранялись на хорошем уровне. Однако им существенно мешает санкционная «спираль», «с подачи Вашингтона раскрученная бюрократией в Брюсселе».

Санкции не выгодны прежде всего самим европейским государствам. И в общественно-политических кругах Италии всё громче высказываются «в пользу возвращения к полноформатному сотрудничеству» во всех сферах взаимодействия.

Лавров «Полагаем, что итальянская дипломатия с её весом и авторитетом могла бы способствовать оздоровлению ситуации в Европе, выстраиванию отношений между Россией и Евросоюзом на прагматичной, неконфронтационной основе».

Напомним, в Риме запланировано выступление Лаврова на международной конференции «Средиземноморские диалоги» и встреча с премьер-министром Итаоии Джузеппе Конте.

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