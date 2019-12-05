Париж, , 17:51 — REGNUM Сообщение Le Monde — ещё одно звено в подготовке русофобствующих пропагандистов к предстоящей встрече на высшем уровне по Донбассу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 декабря, комментируя публикацию о «тыловой базе шпионов ГРУ» во французских Альпах.

Ранее издание со ссылкой на «источники» сообщило о якобы существовавшей в 2014—2018 году базе: по этим данным, «офицеры ГРУ», в том числе Александр Петров и Руслан Боширов, прибывали туда из нескольких европейских стран, а также из России.

«Сообщение Le Monde о том, что во французских Альпах в 2014 — 2018 годах существовала и использовалась некая «тыловая база российских шпионов ГРУ», стало ещё одним звеном в подготовке русофобствующих пропагандистов к предстоящей 9 декабря встрече на высшем уровне по Донбассу в Париже. Теперь всё складывается: в Берлине ищут сврэшников; во Франции — грушников.

Если это чисто политическая пропаганда, то от неё веет, не побоюсь этого слова, инфернальностью.

Но, возможно, и не пропаганда. Может быть, это реконструкторы. Не смейтесь, почему нет? Французского спецназ давно большого дела не видел, вот и захотелось поиграть в ГРУ. Но, скорее, не они, не французы — украинцы. Получил украинский спецназ по морде в Донбассе в 2014 году и решил заняться реконструкторством «под ГРУ» в Европе. Чужие исторические лавры покоя не дают. Мы же помним, что на Украине бывших советских грушников осталось немало.

Да и у нас, в России с подобными историческими курьёзами встретиться порой можно. Вот, например, вдоль Старой Смоленской дороги стали вновь замечать солдат Наполеоновской армии. То, что это французы — точно: не зря же местные старушки обращаются к ним «Cher ami»! Как завидят, так и кричат: «А ну пошли отсюда , шер-амыжники!» . И те всё по-французски понимают, уходят.