Москва, , 16:56 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с коррупцией, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Закон устраняет пробелы в действующем антикоррупционном законодательстве, которые позволяют сегодня лицу, совершившему коррупционное правонарушение, уклониться от ответственности, прикрывшись, например, командировкой или нахождением на больничном листе, дождавшись истечения срока давности привлечения к ответственности, отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Кроме того, законопроект снимает барьеры для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, для депутатов принимать участие в руководстве некоммерческой организации.

Нормы, по словам парламентария, дадут новый стимул в работе этих организаций и приблизит цель, ради которых создаются эти некоммерческие организации.