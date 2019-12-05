Москва, , 15:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп убедился в том, что ряд стран НАТО объединяются против него, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 5 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя то, что в ходе саммита НАТО премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном посмеялись над Трампом и его манерой выступать.

«Смех — это прекрасно, но нужно вспомнить, где всё это происходило. Это происходило на саммите НАТО. Фактически там находился верховный главнокомандующий. И люди, которые это устроили, очевидно, пренебрегают любым этикетом. Можно сколько угодно любить или не любить [Трампа], но есть ситуации, при которых так поступать нельзя. Всё это говорит о том, насколько глубока пропасть между сегодняшними США и теми странами НАТО, которых Америка воспитывает. Все они объединены против Трампа, и он это видит», — сказал Шурыгин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию по итогам саммита военного блока НАТО и не дождался окончания пленарного заседания после того, как в Сети появилось видео, как Трюдо, Джонсон и Макрон смеются над Трампом, а канадский премьер говорит: «Видели, как челюсти его команды падают на пол во время

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