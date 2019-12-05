Москва, 5 декабря 2019, 15:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп убедился в том, что ряд стран НАТО объединяются против него, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 5 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя то, что в ходе саммита НАТО премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном посмеялись над Трампом и его манерой выступать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию по итогам саммита военного блока НАТО и не дождался окончания пленарного заседания после того, как в Сети появилось видео, как Трюдо, Джонсон и Макрон смеются над Трампом, а канадский премьер говорит: «Видели, как челюсти его команды падают на пол во время
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