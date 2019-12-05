Минск, , 14:48 — REGNUM Сегодняшнее выступление нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в белорусском парламенте не содержало в себе ничего нового, традиционный набор мантр о «суверенитете», который не продается. Так прокомментировал шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик выступление в парламенте белорусского лидера накануне встречи президентов России и Белоруссии в Сочи 7 декабря.

«Все эти лозунги, что, мол, Белоруссия не войдет в состав братской России, что суверенитет не продается и так далее, не стоят и выеденного яйца. Так как сама же официальная белорусская пропаганда утверждает обратное — что Белоруссия как раз таки и стала впервые в своей истории суверенным государством в виде БССР только тогда, когда территория республики стала частью единого Советского Союза, как часть единой общности — советского народа. Это первое противоречие в лозунгах официального Минска.

Во-вторых, Белоруссия не стремилась к суверенитету в момент распада СССР, более 80% граждан БССР проголосовали за сохранение Союза. И республика получила свою независимость не потому, что боролась там, воевала, а главное — мечтала об этом. Нет. Ее, как и «суверенитет», дали сверху — берите, и в белорусском обществе до сих не очень понимают, что с ним делать», — отметил эксперт.

В-третьих, по мнению Юрия Баранчика, суверенитет в современном мире не является священной коровой. Никому не нужен суверенитет в землянке с минимальным продуктовым набором из того, что выращивается на приусадебном участке, так как на остальное просто нет денег:

«Люди хотят жить в комфортных условиях, ездить на дорогих и хороших машинах, хорошо отдыхать и давать приличное образование своим детям. Если этого страна не дает — люди бегут из такой страны, что мы и наблюдаем на примере целого ряда стран Африки и Ближнего Востока.

Благодаря постоянной, ежегодной многомиллиардной помощи России Белоруссия пока не является таким государством. Следовательно, важнейшим гарантом белорусского суверенитета — как была Россия в виде СССР, так и осталась сегодня. И люди, особенно граждане республики, это прекрасно видят и понимают — откуда что берется».

«Поэтому, как правильно отметил белорусский президент, вопрос дальнейшей интеграции — то есть параметров суверенитета и того, что можно, как например, в ЕС, отдать на межгосударственный уровень, и станет предметом диалога с президентом России Владимиром Путиным в Сочи» — подчеркнул Юрий Баранчик.