Тбилиси, , 14:15 — REGNUM США обеспокоены ростом политической напряженности в Грузии и призывают власти и оппозицию перевести процессы в формат диалога. Соответствующее заявление сделала для журналистов исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд.

«Мы полностью поддерживаем свободу слова и выражения, но, разумеется в рамках конституции и закона. Надеемся, что полиция равномерно ответит на все эти признаки», — передают грузинские телекомпании слова американского дипломата.

Элизабет Руд сожалеет, что парламент Грузии 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную избирательную систему, и считает, что этот факт вызвал возмущение в обществе и создал сложную политическую ситуацию.

«Именно поэтому США вместе с ЕС объединились, чтобы помочь правящей партии и оппозиции начать диалог для восстановения доверия. На прошлой встрече состоялся диалог, на котором обсуждались различные модели избирательной системы, в том числе германская. Результатом диалога должно стать принятие лучшего для страны решения», — подчеркнула Руд.

Она напомнила, что Грузия «является демократической страной и что США вложили крупные инвестиции в то, чтобы в Грузии развивались демократические институты».

Напомним, что ситуация в Грузии обострилась с 14 ноября, после того, как парламент не смог набрать достаточного количества голосов для утверждения соответствующих поправок в Конституцию. Оппозиция созвала своих сторонников и начала акции протеста, которые переросли в блокирование госучреждений и офисов правящей партии и перекрытие движения по центральному проспекту столицы. Полиция дважды — 18 ноября и 26 ноября — применила спецсредства для освобождения входов в здания и открытия дороги, за что получила негативные оценки от представителей Запада. При содействии представительства ЕС в Грузии между правящей партией уже состоялся один раунд диалога по вопросам избирательного законодательства, но, как заявили стороны, закончился он безрезультатно.