Пекин, , 13:55 — REGNUM Усиливающиеся в мире китайское влияние не означает, что он стал новым врагом и угрозой для Североатлантического альянса (НАТО). Такое заявление 5 декабря сделала в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, давая свой комментарий на заявление по итогам саммита НАТО в Лондоне.

«Действительно, Китай большой с большим влиянием, но мы привержены мирному пути развития, мы выступаем за гармонию, равенство и взаимоуважение», — заявила Чуньин.

Также она подчеркнула, что растущий Китай означает «растущую силу поддержки справедливости и мира». При этом официальный представитель МИД КНР указала, что Пекин обратил свое внимание на то, что внутри НАТО многие не хотели бы становиться врагами Китая.

Помимо этого, Чуньин указала, что в настоящее время главной угрозой и вызовом в мире является политика односторонних действий и практика притеснения в отношении других стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в преддверии саммита НАТО в Лондоне назвал новой принципиальной задачей НАТО ответ на военные угрозы со стороны Китая.