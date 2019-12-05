Дамаск, , 13:10 — REGNUM Российские ВКС вечером 4 декабря 2019 года нанесли массированный удар по опорному пункту джихадистов в районе города Джиср-эш-Шугур, который находится в западной части провинции Идлиб. Несколько десятков авиаударов пришлись по району Нахр-эль-Абьяд и ряду прилегающих объектов в районе Джиср-эш-Шугура.

Воздушной операции предшествовала серия разведывательных полётов российской авиации вдоль административных границ провинций Латакия и Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В настоящее время район Джиср-эш-Шугур находится под контролем нескольких группировок боевиков, в том числе «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранных джихадистов из «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот регион был захвачен силами исламистов во время их летнего наступления 2015 года против Сирийской арабской армии. С момента своего захвата район Джиср-эш-Шугур стал главным оплотом джихадистов вдоль турецкой границы. Его близость к турецкой провинции Хатай сделала этот район важным центром их снабжения.