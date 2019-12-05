Берлин, , 12:59 — REGNUM Российским властям следовало бы обратиться за содействием к Германии в расследовании убийств мирных жителей ДНР и ЛНР, а не увидев такого содействия, выдворить из России в два раза больше германских дипломатов, чем выдворило правительство Меркель, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 декабря, комментируя развитие «дела Хангошвили».

Как сообщалось ранее, власти Германии объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата, заявив, что российская сторона не приняла должного участия в расследовании убийства гражданина Грузии. По данным немецких СМИ, следствие полагает, что заказчиком убийства могло быть российское государство.

«К сожалению или к счастью (разные люди посмотрят на это по-разному), не мне решать вопрос о наших ответных мерах на выходку правительства Германии. Я бы поступил так. Обратился бы за содействием к Германии в расследовании убийств мирных жителей ДНР и ЛНР, в том числе граждан России, в привлечении к ответственности за это конкретных преступников из числа украинских военных и политиков. Когда такого содействия наш МИД «не увидит», выдворил бы из России в два раза (это для начала) больше германских дипломатов, чем выдворило правительство Меркель.

Выдворять, конечно, надо после встречи по Украине в Париже, а вот обратиться «за содействием» надо до неё. А публично — ограничиться самой минимальной реакцией. Не требовать никаких разъяснений, не возмущаться. И на саммите этот вопрос президенту Путину с фрау Меркель не стоит обсуждать. Отказаться, и всё: мол, саммит другому посвящен, дипломаты потом разберутся. А то, видите ли, Меркель хочет, чтобы наш президент сразу был поставлен в положение оправдывающегося.

Такой подход будет весьма неудобен немцам — тем с большей осторожностью они будут вести себя и в Париже, и потом. Нам же именно этого и надо.

Что же касается собственно выдворения, то они нам, как говорится, ещё и за Донбасс ответят!» — отметил Михаил Демурин.