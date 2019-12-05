Москва, , 12:44 — REGNUM Деструктивные силы на территории Украины пытаются «накинуть удавку». Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

«Самое главное, чтобы ему хватило духа и мужества, чтобы противостоять деструктивным тенденциям, которые в украинском обществе сформировались», — сказал он.

Например, отметил глава правительства, «оголтелому национализму».

Очевидно, что различные заявления в адрес Зеленского, которые слышны на Украине, «это удавка, которую пытаются на него накинуть».

Медведев считает, что Зеленскому нужно помнить, что у президента Украины «высокий уровень ответственности» перед населением своей страны.