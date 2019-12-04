Киев, , 16:02 — REGNUM Коммюнике «нормандского саммита» в Париже обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон, подтвердил на брифинге сегодня, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что ждет по итогам переговоров «более развернутых ответов», чем те, которые зафиксированы в официальном итоговом документе.

«Потому что ответы — это просто слова… мы же хотим действий, как я говорил, действий со сроками», — подчеркнул президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что коммюнике по ожидаемым результатам встречи лидеров «нормандской четверки» является «очень дипломатичным» и однозначно не будет содержать никаких юридических обязательств для украинского государства. Вместе с тем, Кулеба уточнил, что все будет зависеть от результатов переговоров, соответственно, подготовленный проект документа в любой момент может быть дополнен новыми пунктами.